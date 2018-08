Offiziell bestätigt: Erdogan kommt am 28. September zu Staatsbesuch nach Deutschland

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am 28. September zu einem zweitägigen Staatsbesuch nach Berlin. Dies teilte das Bundespräsidialamt am Dienstag mit.

Demnach wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Gast aus Ankara mit militärischen Ehren begrüßen. Am Abend des ersten Tages sei dann ein Staatsbankett auf Schloss Bellevue geplant.

© REUTERS / Osman Orsal „Erdogan soll zu Hause bleiben“: Weidel und Özdemir kritisieren geplanten Besuch

Über Einzelheiten des Programms werde derzeit noch „in enger Abstimmung“ zwischen beiden Seiten gesprochen.

Laut „Zeit“ dürfte Erdogan auch mit Kanzlerin Angela Merkel und anderen deutschen Politikern zusammentreffen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es aber noch nicht.

Zuvor war berichtet worden, dass der Außenminister Heiko Maas vor einigen Tagen angekündigt hatte, die Bundesregierung werde bei dem Besuch auch konfliktreiche Themen ansprechen, etwa die Lage inhaftierter deutscher Staatsbürger in der Türkei. Den Angaben der Agentur dpa zufolge will die kurdische Gemeinde in Berlin vor dem Brandenburger Tor gegen Erdogan demonstrieren.