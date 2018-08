Trumps Brief an Putin nach Moskau überreicht – US-Senator

Der US-Senator Rand Paul hat bei seinem Besuch in Moskau einen Brief des US-Präsidenten an die Administration des russischen Staatschefs überreicht. Dies teilte Paul auf seiner Twitter-Seite mit.

In seiner Botschaft an Wladimir Putin soll Donald Trump die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen erwähnt haben.

„Es war mir eine Ehre, einen Brief von Präsident Trump an die Regierung von Präsident Wladimir Putin zu überbringen. In der Botschaft wird die Wichtigkeit eines weiteren Engagements in verschiedenen Gebieten betont, einschließlich der Bekämpfung des Terrorismus, der Intensivierung des legislativen Dialogs und der Wiederaufnahme des kulturellen Austauschs“, verkündete Rand Paul.

I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges. — Senator Rand Paul (@RandPaul) 8 августа 2018 г.

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, bestätigte, dass der Brief an die russische Seite auf diplomatischem Wege überreicht worden war.

„Der Brief wurde tatsächlich via diplomatische Wege erhalten. Wir erwarten, dass er in naher Zukunft in der Administration des Präsidenten einlangen wird“, teilte Peskow mit.