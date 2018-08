Neue „Silk Road“: Wie China Europa spalten kann – Medien

Die Wiederbelebung der alten Seidenstraße ist laut der Zeitung „nichts weniger als das weltgrößte Infrastrukturvorhaben“. Peking sei dabei nicht nur „Erfinder“ sondern treibe das Projekt mit Hochgeschwindigkeit an.

Mehr zum Thema >>> EU nervös: China kauft halb Europa auf

Das Projekt verspreche neue Deals. Dabei gebe es aber Sorgen, China könnte herauspicken, was dem Land strategisch hilft, und die europäischen Länder gegeneinander ausspielen.

„Die Seidenstraße kommt so oder so; die Frage ist nur, ob wir – sprich Europa – mitbestimmen wollen, in welche Richtung es geht oder ob China allein die Akzente setzt“, sagte Wolfram Senger-Weiss, der Präsident des Zentralverbands Spedition und Logistik, gegenüber „Dem Standard“.

Er verwies darauf, dass China bei der Umsetzung des Projekts bereits Fortschritte gemacht habe. Der griechische Hafen Piräus sei unter die Leitung eines chinesischen Staatsunternehmens übergegangen. Nahe dem Hafen Marseille sei ein großer Textilumschlagplatz geschaffen worden und Peking finanziere auch den Ausbau der Bahnstrecke Belgrad – Budapest. Senger-Weiss glaubt aber, der Prozess sei noch gestaltbar.

Der Experte ruft Europa auf, eine Strategie in Sachen „neue Seidenstraße“ zu entwickeln. Österreich solle dabei durch seinen EU-Ratsvorsitz eine Schlüsselrolle spielen.

Mehr zum Thema >>> Einflussnahme: China ist für Europa bedrohlicher als Russland – deutsche Studie

Der Zentralverband Spedition und Logistik habe sich mit einer Petition an Bundeskanzler Sebastian Kurz gewandt und ihn aufgerufen, einen Denkprozess in der EU anzustoßen. Zugleich sei dies eine Gelegenheit, sich auch über die Rolle Österreichs als Drehscheibe im internationalen Warenverkehr Gedanken zu machen.