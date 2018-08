Rouhanni warnt Nordkoreas Außenminister: Kein Vertrauen in die USA

Das Vorgehen der US-Administration in den letzten Jahren „hat dazu geführt, dass das Land als unzuverlässig und unglaubwürdig in der Welt gilt, dass es seine Verpflichtungen nicht erfüllt“, wird Rouhani von der Nachrichtenagentur IRNA zitiert.

Medienberichten zufolge war Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho am 7. August zu einem offiziellen Besuch im Iran eingetroffen.

Am Montag waren die US-Sanktionen gegen den Iran, die nach dem Abschluss des Atom-Deals ausgesetzt wurden, wieder in Kraft getreten. Auch am Tag der Wiedereinführung der Sanktionen gegen den Iran bestätigte der amerikanische Präsident Donald Trump seine Bereitschaft, Verhandlungen mit dem Iran zu führen und einen neuen Atom-Deal zu vereinbaren.