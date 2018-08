Sacharowa: Terror-Herde im Südwesten Syriens vollständig vernichtet

„Im Südwesten Syriens sind die Terror-Herde vollständig vernichtet worden. Die Kontrolle an der Grenze zu Jordanien ist wiederhergestellt. Der Prozess der Normalisierung in den von Terroristen befreiten Gebieten geht zu Ende“, sagte Sacharowa am Donnerstag gegenüber der Presse.

© Sputnik / Valerii Melnikov Mit Hilfe russischer Luftwaffe: Damaskus bringt drei Provinzen unter Kontrolle

Wie die Sprecherin ferner betonte, ist der Wiederaufbau der Infrastruktur in den befreiten Ortschaften der Provinzen al-Quneitra und Deraa in vollem Gange. Auch den zurückkehrenden Anwohnern werde die nötige Hilfe erwiesen.

Anfang August wurde mitgeteilt, dass Damaskus mit Unterstützung der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte die Territorien der Provinzen Suweida, Deraa und al-Quneitra unter seine Kontrolle gebracht habe.

Die südlichen Gebiete Syriens, zu denen die Provinzen Deraa, al-Quneitra und Suweida gehören und die an Israel und Jordanien grenzen, gehören zu der im Juli 2017 nach einer Vereinbarung Russlands, der USA und Jordaniens gebildeten Deeskalationszone.