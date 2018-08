„Jenseits der Vernunft“: Kreml über Vorstoß von US-Senatoren

Die Vorschläge der US-Senatoren, Russland als Sponsor des Terrorismus einzustufen, hat der Pressesprecher des Kremls, Dmitri Peskow, als „jenseits der Vernunft“ bezeichnet, da die Frage bezüglich der Sponsorschaft des Terrorismus an die Länder gerichtet werden soll, die die in Syrien verbliebenen Terrorvereinigungen unterstützen.

Die Zeitung „Kommersant“ hatte zuvor den Text eines Gesetzentwurfes über neue Sanktionen gegen Russland veröffentlicht, der von dem Republikaner Lindsey Graham und drei seinen Kollegen vorbereitet wurde. Dem Blatt zufolge fordern die Mitglieder des US-Kongresses, insbesondere vom US-Präsidenten Donald Trump, die Dollar-Verrechnungen der russischen Banken zu sperren, den US-Residenten Geschäfte mit Russlands Staatsschulden zu verbieten sowie die Frage hinsichtlich der Einstufung Russlands als „Sponsor-Staat des Terrorismus“ endgültig zu entscheiden.

© Sputnik / Michael Klimentyev Kreml äußert sich zu neuen US-Sanktionen

„Sehr viele hitzige Köpfe arbeiten in gesetzgebenden Behörden unterschiedlicher Länder. Und manchmal lassen diese Köpfe zu emotionelle und jenseits der Vernunft liegende Äußerungen zu. Jedes Mal verfolgen wir sie aufmerksam und versuchen zu verstehen, inwiefern dies einen Zusammenhang mit der offiziellen Position dieses oder jenes Landes hat“, antwortete Peskow danach gefragt, wie der Kreml einen derartigen Vorschlag wahrnehme.

„Hier kann nur eine rhetorische Frage gestellt werden. Zurzeit, wo wir in Syrien noch die verbleibenden Terrorgruppierungen beobachten, und unsbestens im Klaren sind, wer und wie diese Vereinigungen sponsert, kann diese Frage an andere Länder gerichtet werden: Wer ist eigentlich der wahre Sponsor des Terrorismus?“, so Peskow.