Moldau: Dodon verweigert USA ehemaliges Stadion für Bau neuer Botschaft

Der Präsident der Ex-Sowjetrepublik Moldau, Igor Dodon, hat die Bitte der USA abgeschlagen, das Gelände eines ehemaligen Stadions für den Bau einer neuen US-Botschaft in Chisinau zur Verfügung zu stellen. Am Donnerstag weigerte sich Dodon, ein Gesetz über die Übergabe des Geländes an die USA publik zu machen.