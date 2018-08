An einem Tag: Zwei Drohnen beim Anflug auf Luftwaffenbasis Hmeimim abgeschossen

Die russischen Militärs im Luftstützpunkt Hmeimim in Syrien haben in den zurückliegenden 24 Stunden zwei Drohnen abgeschossen, die von dem von illegalen bewaffneten Terror-Formationen kontrollierten Territorium in der Provinz Latakia gestartet wurden. Das teilte das russische Zentrum zur Aussöhnung der verfeindeten Seiten in Syrien am Freitag mit.