Darum verhängen USA immer weitere Sanktionen – Sacharowa

„(…) Die USA sind sich dessen bewusst, dass sie Ressourcen für ihre weitere Entwicklung verlieren, diejenigen Ressourcen, die ihnen bisher für die Überwindung regelmäßiger Krisen gereicht hatten (…). Diese Ressourcen gibt es nicht mehr, und immer neue Ressourcen sind erforderlich; es ist eine reale politische, finanzielle und wirtschaftliche Expansion notwendig, die wir gerade beobachten“, sagte Sacharowa bei ihrem aktuellen Serbien-Besuch gegenüber Sputnik.

© REUTERS / Hannah McKay Skripal-Fall: USA verhängen neue Sanktionen gegen Russland

Sie verwies darauf, dass Washington in letzter Zeit eine harte Sanktionspolitik gegen China, den Iran und die Europäische Union betriebe.

Sacharowa zufolge bereitet Moskau jetzt eine Antwort auf die neuen einschränkenden Maßnahmen Washingtons vor. „Unsere Gegenmaßnahmen befinden sich jetzt im Vorbereitungsstadium. Wir haben erklärt, dass wir bedauerlicherweise gezwungen sind, ein weiteres Mal spiegelbildlich zu antworten, statt uns einfallen zu lassen, wie man die Beziehungen verbessern und aus der Sackgasse herausführen kann“, so Sacharowa.

© Sputnik / Natalja Seliwerstowa Drei Schritte: Wie Russland neue US-Sanktionen kontern könnte

Die USA hatten in dieser Woche wegen „des Einsatzes von chemischen Waffen in Salisbury“ neue Sanktionen gegen Moskau verhängt. Das erste Sanktionspaket soll am 22. August und das zweite in 90 Tagen in Kraft treten, wenn Moskau keine Garantien für die Nichtanwendung von C-Waffen geben sollte.

Der Kreml betrachtet die neuen Sanktionen als ungesetzlich. Laut dem russischen Premier Dmitri Medwedew könnte die weitere Verschärfung der Sanktionen gegen Russland als Erklärung eines Wirtschaftskrieges eingeschätzt werden.