Tschechischer Generalstab droht nach Tod von Soldaten in Afghanistan mit Rache

Die tschechische Armee will die jüngste Ermordung ihrer Soldaten in Afghanistan nicht unbeantwortet lassen. Generalstabchef Aleš Opata verspricht, die Drahtzieher der Tat zu finden und vor Gericht zu stellen.

„Die tschechische Armee beabsichtigt, den Tod ihrer drei Soldaten zu rächen. Mithilfe der Partner aus verbündeten Armeen wollen wir die Organisatoren des Angriffs finden und sie vor ein afghanisches Gericht bringen. Wir werden niemandem erlauben, tschechische Militärs in diesem Land ungestraft zu töten“, erklärte Opata im staatlichen Fernsehen.

Zuvor hatte ein Vertreter des tschechischen Verteidigungsministeriums gemeldet, dass am Sonntag drei Soldaten der tschechischen Armee während ihrer Patrouille in der Nähe des Luftstützpunkts Bagram von einem Selbstmordattentat getötet wurden.

Drei Nato-Soldaten bei Selbstmordanschlag in Afghanistan getötet

Die Opfer – der 36-jährige Martin Marcin, der 28-jährige Kamil Beneš und der 25-jährige Patrik Stepanek – hätten an der Nato-Nichtkampfmission „Resolute Support“ teilgenommen, die den afghanischen Regierungstruppen im Kampf gegen die Taliban hilft.

Später sollen Vertreter der Taliban die Verantwortung für die Explosion nahe Bagram übernommen haben.

Während der Stationierung tschechischer Truppen in Afghanistan wurden bereits dreizehn Soldaten getötet. Zuletzt waren am 8. Juli 2014 vier Menschen bei einer Minenexplosion nahe Bagram ums Leben gekommen. Ein weiterer Verletzter starb später in einem Krankenhaus in Prag.