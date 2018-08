Russisches Militär: 175.000 Syrer in Deutschland wollen heim

Mehr als 1,7 Millionen Syrer haben den Wunsch geäußert, aus neun Gastländern in ihre Heimat zurückzukehren. Die meisten Heimkehrwilligen halten sich jetzt im Libanon, in der Türkei und in Deutschland auf, teilte das russische Zentrum für Aufnahme, Verteilung und Unterbringung beim russischen Verteidigungsministerium mit.

„Schätzungsweise haben 1.712.234 Syrer den Wunsch geäußert, aus neun Ländern der Welt in ihre Heimat zurückzukehren. (889.031 von ihnen leben im Libanon, 297.342 in der Türkei, 174.897 in Deutschland, 149.268 in Jordanien, 101.233 im Irak, 99.834 in Ägypten, 412 in Dänemark, 149 in Brasilien und 68 in Österreich)“, heißt es.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Befreites Aleppo: Russland unterstützt Tausende syrische Heimkehrer

Wie aus dem Zentrum weiter verlautete, sind 142 Flüchtlinge seit Freitag vom Libanon über die Kontrollstellen Jeydet Yabus und El-Dabusiya nach Syrien zurückgekehrt. Innerhalb der syrischen Grenzen sind an einem Tag insgesamt 288 Menschen wieder in ihre Häuser eingezogen.

Nach Angaben des Zentrums sind die ingenieurtechnischen Einheiten der Syrischen Armee weiterhin beim Minenräumen in der Provinz Homs eingesetzt. Seit Freitag seien dort fünf Hektar Fläche, zehn Gebäude und 0,5 Kilometer Straßen von Sprengminen gesäubert worden.

„Es wurden 45 explosive Gegenstände, darunter 21 selbstgefertigte Sprengvorrichtungen, ermittelt und vernichtet“, wurde hinzugefügt.