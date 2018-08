Ukraine setzt russisches Tankschiff mit Mannschaft fest

„Mitarbeiter des Hauptamtes des SBU in der Autonomen Republik Krim haben das unter russischer Flagge fahrende Schiff ‚Michail Pogodin‘ IMO 9598397 ermittelt und dokumentiert, das sich im Besitz eines russischen Unternehmens befindet, welches auf der Sanktionsliste des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung der Ukraine SNBO verzeichnet ist“, schrieb Babin am Freitag auf Facebook.

© Sputnik / Witalij Ankow ´ Ukrainischer Grenzschutz bringt russisches Schiff auf

Nach seinen Angaben sei das Schiff am Freitag in den Seehandelshafen von Cherson eingelaufen. Der Beamte brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass das Schiff „den Hafen so bald nicht verlassen“ werde. Er bringe diese Angelegenheit unter eigene Kontrolle, so Babin.

Auf die Frage von Facebook-Nutzern, ob ein Gerichtsbeschluss über die Arretierung des Schiffes vorliege, schrieb Babin: „Einen solchen Beschluss gibt es noch nicht, der wird aber unausbleiblich gefasst.“