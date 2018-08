Über 100 Tote, 130 Verletzte: Islamisten stürmen afghanische Stadt

Den Angaben zufolge haben die Kämpfe um Ghasni in zwei Tagen 13 Zivilisten das Leben gekostet. Die Taliban hatten am Freitag ihre Offensive begonnen. Sie greifen die Stadt aus mehreren Richtungen an. Den Regierungskräften gelingt es nach eigenen Angaben bislang, die Angriffe zurückzuschlagen.