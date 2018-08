Kaspi-Gipfel: Putin wirbt für engere Militärkooperation

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich beim historischen Gipfel der fünf Kaspi-Anrainer in Kasachstan für eine engere militärische Zusammenarbeit in der Region ausgesprochen.

„Wir halten es für wichtig, Partnerbeziehungen in der Marinesphäre zu entwickeln. Insbesondere regelmäßige gegenseitige Besuche der Schiffe zu organisieren und die Praxis der gemeinsamen Teilnahme der Schiffe und ihrer Besatzungen an verschiedenen Veranstaltungen zu fördern“, sagte Putin am Sonntag im kasachischen Aktau.

Eine solche Veranstaltung könne der Wettbewerb „Meerespokal“ sein, der im Rahmen der Internationalen Armeespiele in der kaspischen Region ausgetragen werde.

Zugleich plädierte Putin für ein verstärktes Vorgehen gegen den Terrorismus. „In unmittelbarer Nähe des Kaspischen Meeres befinden sich Kriegsherde – im Nahen Osten und in Afghanistan. Daher erfordert das Leben selbst und die Interessen unserer Völker eine enge Zusammenarbeit“, so Putin.

Es sei wichtig, fuhr der russische Staatschef fort, dass die fünf Staaten eine systematische Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus und gegen die organisierte Kriminalität ausbauen. Dabei soll die Kooperation der Sicherheitsdienste und Grenzschutzbehörden der Staaten weiterentwickelt werden.