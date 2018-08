Lawrow: USA haben Probleme mit C-Waffen-Abrüstung, nicht Russland

Die USA haben im Unterschied zu Russland Probleme mit der C-Waffen-Abrüstung. So kommentierte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Sonntag in Aktau beim Kaspi-Gipfel eine mögliche Verhängung von neuen antirussischen Sanktionen durch die USA, sollte Russland die von Washington gestellten Forderungen nicht erfüllen.