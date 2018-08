US-Sanktionen gegen Russland bedrohen Integrität der Chemiewaffenkonvention – Moskau

„Das aktuelle Vorgehen Washingtons stellt eine Bedrohung für die Integrität der Chemiewaffenkonvention (CWK) dar und schadet der Autorität der OPCW, mit der Russland im Laufe der Umsetzung des nationalen Programms zur Vernichtung des Chemiearsenals eng zusammengearbeitet hat“, heißt es aus dem russischen Außenministerium.

„Die USA haben erneut die Geringschätzung des internationalen Rechtssystems sowie das Streben demonstriert, die bestehenden vielseitigen Mechanismen im Bereich der Kontrolle der Bewaffnung für die Förderung der auf ihrer politischen Agenda stehenden Themen auszunutzen.“

© Sputnik / Aleksej Filippow Antwort auf Sanktionen: Russland minimiert Investitionen in US-Wirtschaft

Die USA hatten zuvor wegen „ des Einsatzes von chemischen Waffen in Salisbury “ neue Sanktionen gegen Moskau angekündigt. Das erste Sanktionspaket soll am 22. August und das zweite in 90 Tagen in Kraft treten, wenn Moskau keine Garantien für die Nichtanwendung von C-Waffen geben sollte.

Der Kreml betrachtet die neuen Sanktionen als ungesetzlich. Laut dem russischen Premier Dmitri Medwedew kann die weitere Verschärfung der Sanktionen gegen Russland als Erklärung eines Wirtschaftskrieges eingeschätzt werden.