„Nipple“ und „Button“: Beschämende Versprecher von Trump genannt – Medien

Im Jahr 2017 habe Trump während der Vorbereitung auf ein Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi Nepal als „Nipple“ (aus dem Englischen „Brustwarze“) bezeichnet. Während derselben Sitzung habe der Staatschef der Vereinigten Staaten Bhutan „Button“ (aus dem Englischen „Brustwarze“) genannt, wie zwei Quellen gegenüber der Zeitung mitteilten.

Ein ehemaliger Angestellter des United States National Security Council offenbarte gegenüber „ Politico “, der US-Staatschef hätte mehrmals versucht, den japanischen Ministerpräsidenten, Shinzo Abe, anzurufen und dabei nicht berücksichtigt, dass die Zeitzonen in den USA und Japan nicht übereinstimmen. „Er denkt nicht daran, dass der Staatschef eines Landes 80 oder 85 Jahre alt ist und nicht um 11 Uhr abends wach und am Arbeitsplatz ist“, so die Quelle. „Er ist sehr impulsiv und denkt nicht daran, um wie viel Uhr und wen er anruft.

„Die Einhaltung des Protokolls ist ein Zeichen des Respekts vor anderen Menschen. Wenn der Präsident es bricht, zeigt es Missachtung“, sagte Wendy Sherman, die führende Posten im US-Außenministerium unter der Clinton- und Obama-Administrationen bekleidete.