Der Politikerin zufolge werden derzeit in ukrainischen Dörfern Äpfel aus privaten Gärten abgekauft, und zwar für einen „phänomenalen“ Preis: von 30 bis 40 Kopeken pro Kilo (knapp ein Eurocent).

„Die Sklaven im Alten Ägypten hatten größere Erwerbe. Anders als eine Verhöhnung der Menschen kann man das nicht bezeichnen“, schrieb Timoschenko.

In Polen arbeitende Ukrainer seien der „Wirtschaftsfaktor“, dank dem die im Land gebliebenen Bürger überleben könnten.

„Die Ukrainer, die in Polen arbeiten, haben in den letzten drei Monaten 800 Millionen Dollar (mehr als 700 Millionen Euro – Anm. d. Red.) – fast eine Milliarde! – in die Ukraine überwiesen. Das ist in hohem Maße genau der ‚Wirtschaftsfaktor‘, der unseren Bürgern trotz 145 ‚Reformen‘ der heimischen Führung hier zu überleben hilft“.

Die ausgewanderten Ukrainer hätten die „nationale Wirtschaft der Ukraine stärken“ können. Da das Land sich aber in einer „Sackgasse“ befinde, sollten diese Leute die Wirtschaft eines fremden Landes voranbringen.

Timoschenko sieht nur einen Ausweg aus dieser Situation. Es sollen solche Bedingungen geschaffen werden, dass die Ukrainer in ihrer Heimat arbeiten und nicht auswandern wollen.

Nach Angaben des Ministeriums für Sozialpolitik der Ukraine werden jährlich neun Millionen Ukrainer als Saison-Arbeiter im Ausland eingesetzt. Laut der Nationalbank der Ukraine verdienten die Arbeitsmigranten seit Jahresanfang 4,5 Milliarden US-Dollar für den Staatshaushalt.

