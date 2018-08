Putin zu persönlichem Treffen mit Kim bereit - Agentur

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem Antworttelegramm an den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un anlässlich des 73. Jahrestages der Befreiung der koreanischen Halbinsel von der japanischen Herrschaft seine Bereitschaf zu einem Treffen geäußert.

„Ich bestätige meine Bereitschaft, mich in nächster Zukunft mit Ihnen zu treffen, um die dringenden Fragen der bilateralen Beziehungen und wichtige regionale Angelegenheiten zu besprechen“, heißt es in dem Telegramm, dessen Inhalt von der nordkoreanischen staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht wurde.

Russlands Präsident gratulierte dem nordkoreanischen Staatschef und den Nordkoreanern und schätzte hoch ein, dass sich Kim daran erinnert, dass die sowjetischen Soldaten und die Koreaner „Schulter an Schulter“ gegen den gemeinsamen Feind gekämpft hatten.

Darüber hinaus äußerte der russische Staatschef die Hoffnung auf „gegenseitige Kooperation“, darunter die Umsetzung von dreiseitigen Projekten zwischen Russland, Nordkorea und Südkorea

Zuvor war mitgeteilt worden, dass Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un Russlands Staatchef Wladimir Putin ein Glückwunschtelegramm anlässlich des 73. Jahrestages der Befreiung der koreanischen Halbinsel von der japanischen Herrschaft geschickt hatte.

Der Nationale Tag der Befreiung Koreas findet in Nord- und in Südkorea jährlich im Gedenken an die Unabhängigkeit von Japan am 15. August 1945 statt.