Washington erweitert Sanktionen gegen Pjöngjang

Demnach wurden nun Einschränkungsmaßahmen gegen das russische Unternehmen „Profitnet", die chinesische Firma „Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading CO" und die Firma „SINSMS PTE. LTD" mit Sitz in Singapur verhängt. Zudem wurde der Russe Wassili Koltschanow als Geschäftsführer von „Profitnet" in die Sanktionsliste aufgenommen.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova USA wollen Koreakrieg nicht offiziell beenden

Im Juni 2018 hatte US-Präsident Donald Trump geäußert, er hätte eine Verhängung von neuen Sanktionen gegen Pjöngjang geplant gehabt. Schließlich habe er jedoch beschlossen, diese zu verschieben.