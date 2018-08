Merkel-Erdogan-Telefonat: Wirtschaftliche Beziehungen und Syrien-Lage auf dem Tisch

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel haben bei einem Telefonat die Beziehungen der beiden Länder besprochen. Dies teilte eine Quelle von Sputnik in der Administration des türkischen Staatschefs am Mittwoch mit.

„Beim heutigen Telefongespräch besprachen Tayyip Erdogan und Angela Merkel die bilateralen Beziehungen sowie regionale Fragen und vor allem die Situation in Syrien", so die Quelle. Die beiden Staatschefs seien auf den bevorstehenden Berlin-Besuch von Erdogan eingegangen, der im September stattfinden solle. „Sie (Merkel und Erdogan) vereinbarten ein Treffen auf Finanzministerebene, das in den nächsten Tagen abgehalten werden soll".

© REUTERS / Umit Bektas Krisenlawine in Türkei: Trump wirft letzten Stein

„Bei dem Gespräch betonte Bundeskanzlerin Merkel, eine starke türkische Wirtschaft sei auch vom deutschen Standpunkt aus wichtig", hieß es.

Die beiden Staatsanführer sollen sich zu einer weiteren Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Deutschland bekannt und über die Fortsetzung von gegenseitigen Besuchen und Kontakten verständigt haben.