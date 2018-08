„Trump wird mich nicht zum Schweigen zwingen“ – Ex-CIA-Chef

In einem Interview mit dem TV-Sender MSNBC hat Brennan betont, dass er „nicht schweigen wird“.

„Ich glaube, dass Herr Trump darauf eingegangen war, wie er es auch mit den anderen tut, um jegliche Kritik an ihm oder an seiner Administration zu unterdrücken (…). Dies ist seine Art, zu versuchen, sich an mir zu rächen“, unterstrich der Ex-CIA-Chef.

„Präsident Trump irrt sich sehr, falls er glaubt, dass er mich durch den Widerruf meiner Zulassung zu Geheiminformationen zum Schweigen bringen kann“, so Brennan weiter.

Diese Entscheidung Trumps sei „politisch motiviert“ und ziele darauf ab, die Redefreiheit zu unterdrücken.

Am Mittwoch hatte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, angekündigt, dass Trump Brennans Zugang zu Geheimmaterialien widerrufen habe.

Zuvor hatte Brennan den Auftritt von US-Präsident Donald Trump bei seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Helsinki am 16. Juli als Verrat bezeichnet.

Brennan zufolge reichte die Rede des Staatschefs „weit über die Grenzen gravierender Verbrechen und Fehltritte hinaus“. „Es war nichts anderes als Verrat. Nicht genug, dass Trumps Äußerungen idiotisch sind, er hängt auch noch an Putins Angel“, schrieb Brennan auf Twitter.

Die Präsidenten der beiden Länder hatten sich am 16. Juli in Helsinki getroffen. Ihre Verhandlungen, darunter ein Vier-Augen-Gespräch, dauerten fast vier Stunden.

Brennan hatte zuvor erklärt, dass Russland etwas gegen Trump in der Hand habe und Putin den US-Staatschef einschüchtern könnte.