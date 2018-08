Warum kann Russland unmöglich erobert werden? US-Portal erklärt

Der US-Portal „We are the mighty“, das sich mit Militär-Themen auseinandersetzt, hat Russland unter den Ländern genannt, die unmöglich zu erobern sind.

Die Autoren des Eintrags nennen unter den Gründen für Russlands Unbezwingbarkeit das raue Klima, das enorme Territorium sowie die „legendäre Robustheit“ des Landes. Sie erinnern an Napoleons Russlandfeldzug sowie an den Zweiten Weltkrieg. Außerdem würden mehrere benachbarte ehemalige sowjetische Republiken möglicherweise an Russlands Seite kämpfen.

>>> Weitere Sputnik-Artikel: „Amerikas neuer Hammer“? Deutsches Blatt über Kontraproduktivität von US-Sanktionen

© REUTERS / Carlos Barria USA haben Moment für Kaltstellung Russlands verpasst

„Jeder Angreifer muss sich also merken, dass er wahrscheinlich gegen jeden einzigen Russen kämpfen wird – über elf Zeitzonen hinweg.“

Länder wie die USA, China, Indien und Afghanistan könnten aus diversen Gründen ebenfalls kaum erobert werden, schreibt das Portal. In den USA gebe es neben einer starken Armee, einem großen Territorium und einer vielzähligen Bevölkerung einen weiteren entscheidenden Faktor, der die Chancen der möglichen Eroberer wesentlich senkt: das Recht auf freien Waffenbesitz.

>>> Weitere Sputnik-Artikel: Kaspi-Anrainerstaaten-Konvention bricht wirtschaftliche US-Blockade Irans – Experte

© REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo Nach Bruch mit USA: Werden Russland und die Türkei nun dicke Freunde?

Die Eroberung Chinas sei laut „We are the mighty“ wegen seiner mit 1,3 Milliarden Menschen weltgrößten Bevölkerung unmöglich. Zusätzliche Hindernisse stellen die große Staatsfläche, tropische sowie durch Überbevölkerung und Umweltverschmutzung verursachte Krankheiten und eine entwickelte Wirtschaft dar. China kopiere technologische Erfindungen anderer Länder und habe eine starke Armee.

>>> Weitere Sputnik-Artikel: Deutsche Zeitung vergleicht Bundeswehr mit „Ersatzteillager“

© Sputnik / Grigori Sysoew Pilot nennt Hauptaufgaben von Su-57

Potentielle Eroberer Indiens würden an seinen klimatischen und geografischen Besonderheiten scheitern. Außerdem würde Indien eine spezifische Marinestrategie verwenden: Die Hoheitsgewässer mit U-Booten füllen und feindlichen Schiffen den Zugang sperren.

Afghanistans Relief und die multinationale Bevölkerung, die unterworfen werden müsse, bereiten Schwierigkeiten im Fall eines Eroberungsversuchs, so das Portal.