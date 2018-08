Österreichische Firma will Wohnhäuser auf der Krim bauen

Ein österreichisches Unternehmen wird auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim umweltfreundliche Wohnhäuser bauen. Derzeit werde nach einem passenden Ort im Großraum von Jalta gesucht, teilte Andreas Maurer, Linken-Kreisfraktionschef in Quakenbrück, am Donnerstag in der Krim-Hauptstadt Simferopol mit, wo er zu einem Besuch weilt.