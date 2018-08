„Nutzlos und unrechtmäßig“ – Moskau zu neuen „Sanktionswellen“ der USA

Das russische Außenministerium hat die neuen Sanktionen Washingtons am Donnerstag kommentiert.

„So viele Sanktionswellen Washington auch initiiere (und deren gesamte Anzahl hat bereits 55 erreicht), kann sie das nicht legitimieren", heißt es im Kommentar der Behörde.

Nach Moskaus Ansicht steckt hinter dieser weiteren antirussischen Aktion der Versuch, Russland für seine prinzipielle Haltung — unter anderem auch im Rahmen des UN-Sicherheitsrates — zu Nordkorea zu bestrafen.

Es sei zu bedauern, dass die Sanktionen zu dem Zeitpunkt verhängt worden seien, wo die Lösung der „kompliziertesten Aufgabe" der Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel ein enges internationales Zusammenwirken erfordere, heißt es weiter.

„Die destruktive Politik der Vereinigten Staaten, die außerhalb des Rahmens des UN-Sicherheitsrates sowie dessen Sanktionsausschusses nach Resolution 1718 eingesetzt wird, kann lediglich die in der letzten Zeit erreichten Fortschritte in Richtung Regelung untermauern. Wir kommen zu der Schlussfolgerung, dass Washington sich nicht darüber im Klaren ist, wie gefährlich eine hartnäckige Verfolgung der Linie für eine maximale Druckausübung auf Peking ist", so das russische Außenministerium.

Am Mittwoch hatten die USA ihre Sanktionsliste der Unternehmen und Personen erweitert, die nach ihrer Ansicht mit Nordkorea verbunden sind. Unter anderem wurden die russische Hafenagentur „Profitnet" und deren Chef Wassili Koltschanow in das Dokument aufgenommen.

Wie es in einer Mitteilung auf der Webseite des US-Finanzministeriums heißt, soll das Unternehmen den sanktionierten Schiffen unter nordkoreanischer Flagge seine Hafendienstleistungen bereitgestellt haben. Zudem werfen die USA der Firma „Profitnet" vor, den Schiffen unter nordkoreanischer Flagge nach der Verhängung der Sanktionen gegen die Öllieferungen nach Nordkorea Bunkerdienste offeriert zu haben.