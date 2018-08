Wieso ist Dialog mit Russland notwendig? – Meinung aus Tschechien

„Sie sehen, dass sich die Situation in der Welt schrittweise ändert; der Dialog mit Russland entwickelt sich auf unterschiedlichen Ebenen. Es genügt, sich an den jüngsten Russland-USA-Gipfel in Helsinki, die Verhandlungen der russischen Spitzenpolitiker mit den Regierungschefs Italiens und Österreichs und andere Treffen zu erinnern“, so Ovčáček.

© Sputnik / Alexej Malgawko Tschechischer Politiker enttarnt „alberne Gruselgeschichten“ über die Krim

Er betonte, dass Tschechiens Staatschef Milos Zeman „ein Befürworter eines Dialog s zwischen den Ländern“ sei. „Würden die Staatschefs nicht kommunizieren und keine Verhandlungen führen, würden die bestehenden Wunden nur schneidendender sein und die internationale Situation sich verschlimmern“, erläuterte der Pressesprecher.

„Wir sehen eine positive Entwicklung der Situation in Syrien, sehen einen ziemlich intensiven Dialog zwischen Russland und Israel. Wir sehen die sich ändernde Politik des US-Präsidenten. Und Milos Zeman versteht natürlich die Notwendigkeit eines Dialogs der USA und der EU-Länder mit Russland“, sagte er weiter.

„Doch gefällt dies einigen Journalisten und einem Teil der Öffentlichkeit nicht. Daraus entstehen Hindernisse …“, fügte der Pressesprecher hinzu.