Krim will „Freundschaftszug“ mit Berlin

„Die Brücke ist fertig. Der Autoverkehr läuft. Im kommenden Jahr wird der Eisenbahnteil fertiggestellt. Gleich nach der Eröffnung der Eisenbahn starten wir, hoffe ich, einen Freundschaftszug Berlin-Moskau-Simferopol“, sagte Syrjanow bei einem Treffen mit einer deutschen Delegation auf der Krim. Dies sei sehr wichtig für die Herstellung freundschaftlicher Beziehungen.

Die Krim-Brücke, die das russische Festland mit der Halbinsel verbindet, ist mit 19 Kilometern die längste in Russland und in Europa. Ursprünglich war geplant, den Autoverkehr auf der Brücke im Dezember 2018 zu eröffnen. Die Bauarbeiten wurden jedoch vorzeitig abgeschlossen, sodass der Verkehr bereits am 15. Mai aufgenommen werden konnte. Der Eisenbahnteil der Brücke soll im Dezember 2019 eröffnet werden.

© Sputnik / Wladimir Trefilow Norwegische Delegation kommt für „Aufklärung“ auf die Krim

Ob die Idee eines solchen Freundschaftszugs in Deutschland begrüßt wird, ist fraglich. Die offizielle Position der Bundesregierung in Bezug auf die Krim bleibt unverändert: Berlin bezeichnet die Wiedervereinigung der Halbinsel mit Russland als Annexion und Bruch des Völkerrechts.

Moskau weist seinerseits diesen Vorwurf zurück mit der Begründung, es habe auf der Halbinsel 2014 ein Referendum stattgefunden, bei dem auch ausländische Beobachter präsent gewesen seien. Knapp 97 Prozent der Krim-Bewohner hatten sich damals für den Anschluss an Russland ausgesprochen. Der Kreml weist zugleich darauf hin, dass die Bewohner der Halbinsel den nationalistisch geprägten Staatstreich in Kiew im Jahr 2014 nicht akzeptieren wollten.