Wie Moskau auf den Rubel-Absturz reagiert

„Es ist eine gegenläufige Dynamik vorhanden. Es gibt tatsächlich eine gewisse Volatilität. Ich wiederhole aber erneut und möchte Sie an die Erklärungen unserer Spitzenvertreter des Wirtschafts- und Finanzsektors erinnern, dass das Finanz- und Wirtschaftssystem des Landes absolut stabil sei“, antwortete der Sprecher auf die Frage, ob der Kreml über einen Rückgang des Rubelkurses besorgt sei.

© Sputnik / Michael Klimentyev Kreml äußert sich zu neuen US-Sanktionen

Nach der Ankündigung der neuen antirussischen Sanktionen durch die USA am 8. August hatte Peskow bereits betont, dass das russische Finanzsystem seine Stabilität bewiesen habe und Äußerungen über seine Instabilität im Zusammenhang mit der möglichen Einführung von neuen US-Sanktionen unpassend seien.

In der vorigen Woche ging der Rubelkurs zum US-Dollar und zum Euro drastisch zurück. Am Freitag kostete ein US-Dollar 67,5 Rubel, ein Euro 76,8 Rubel.

Zuvor hatte das Außenministerium in Washington erklärt, dass am 22. August neue US-Sanktionen gegen Russland wegen angeblicher Verwendung von C-Waffen im britischen Salisbury in Kraft treten würden.

Moskau weist jegliche Anschuldigungen vehement zurück. Außenminister Sergej Lawrow erklärte im Mai, dass London im Skripal-Fall bislang keine Beweise für die Schuld Russlands vorgelegt habe.