Gipfel mit Merkel: Putin zieht sein Sicherheitsgremium zu Rate

Das Treffen Putin-Merkel ist für den Samstag in Berlin angesetzt. Wie Peskow zuvor sagte, wollen die beiden Spitzenpolitiker in Bezug auf die Situation in der Ukraine und in Syrien „ihre Uhren vergleichen“ und sich zur wirtschaftlichen Druckausübung durch die USA äußern.

„Es fand ein Meinungsaustausch zu Themen statt, die morgen bei den bevorstehenden Kontakten mit der Kanzlerin Merkel berührt werden können, darunter auch zu den syrischen Angelegenheiten und der Ukraine“, so Peskow.

An der Beratung nahmen teil: die Vorsitzende des Föderationsrates, Valentina Matwijenko, der Sekretär des Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, Außenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Sergej Schoigu, Innenminister Wladimir Kolokolzew und der Direktor des Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow.