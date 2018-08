So viel kostet Putins Hochzeitsgeschenk für Kneissl

Laut dem Reisevertrag, der auf dem Regierungsportal für staatliche Anschaffungen veröffentlicht ist, sind 17 singende Don-Kosaken bereits am Freitag in Wien eingetroffen. Die Vertragssumme beträgt 1,81 Millionen Rubel (umgerechnet 23.600 Euro). Der Veranstalter der Reise ist die in Krasnodar ansässige Firma Trans-Tour.

© AFP 2018 / JOE KLAMAR Putin bei Kneissls Hochzeit: Ukrainischer Außenminister lächelt traurig

Die Mehrheit der Choristen reiste über Istanbul. Mitgeflogen sind drei Ziehharmonikas und eine Baßgeige. Die Artisten sind im Hotel LOISIUM Wine& Spa resort Sudsteiermark untergebracht.

Kneissl (53) hatte Putin (65) zu ihrer Hochzeit privat eingeladen. Dennoch soll es am Rande der Feier ein „Arbeitsgespräch" geben. Die österreichische Presse bezeichnet den Auftritt des Kosaken-Chors vor Kneissl und ihren Gästen als Putins Hochzeitsgeschenk. Von russischer offizieller Seite gibt es dazu bislang keinen Kommentar.

Der künstlerische Leiter und Dirigent des Chors, Viktor Sachartschenko, sagte dem Radiosender „Goworit Moskwa“, der Chor habe sich noch nicht festgelegt, was genau gesungen wird. Darüber wolle man unmittelbar vor Ort entscheiden.

„Wir wollen Gutes mitbringen (…). Unsere Aufgabe ist es, nicht zu unterhalten, sondern diese Feier geistlich zu bereichern – durch Volkslieder und Musik.“

Putins Visite wird nur wenige Stunden dauern: Schon um 17.00 Uhr MESZ wird er in Berlin erwartet, um sich zu Gesprächen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Brandenburg zu treffen.