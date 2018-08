Kneissls Hochzeit: Putin spricht auch mit Bundeskanzler Kurz

Der russische Präsident Wladimir Putin hat im Rahmen seines Besuchs in Österreich ein kurzes Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz geführt. Dies teilte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Samstag mit.

„Außerdem hat ein kurzes Gespräch zwischen dem Präsidenten Putin und dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz stattgefunden“, sagte Peskow.

Am heutigen Samstag ist Putin als Gast zur Hochzeit von Kneissl und dem Unternehmer Wolfgang Meilinger in die Südsteiermark gekommen. Putins Visite hat aber nur wenige Stunden gedauert: Schon um 17.00 Uhr MESZ wurde er in Berlin erwartet, um sich von dort zu Gesprächen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Meseberg in Brandenburg zu begeben.