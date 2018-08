Meseberg: Putin warnt vor „gewaltiger Last“ für Europa

Wladimir Putin hat sich am Samstag für einen Ausbau der humanitären Hilfe für Syrien stark gemacht. Dies sei wichtig, um den Flüchtlingen die Heimkehr zu ermöglichen. Nach Einschätzung des russischen Staatschefs sind die Millionen von Flüchtlingen in Nahoststaaten eine potenziell „gewaltige Last“ für Europa.

„Es ist wichtig, die Hilfe für das syrische Volk auszubauen“, sagte Putin am Samstag beim Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in Meseberg.

© Sputnik / Mikahil Alaeddin Russisches Militär: 175.000 Syrer in Deutschland wollen heim

In erster Linie solle jenen syrischen Gebieten geholfen werden, in die Flüchtlinge aus dem Ausland zurückkehren könnten, so Putin. Er meinte damit vor allem Jordanien, den Libanon und die Türkei.

„In Jordanien und im Libanon halten sich jeweils eine Million Flüchtlinge auf, in der Türkei gerade mal drei Millionen. Das ist potenziell eine gewaltige Last auf Europa. Deshalb sollte man lieber alles dafür tun, damit diese Menschen heimkehren könnten.“