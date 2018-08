USA ausgetrickst? Iran verzichtet auf Stempel in Touristen-Pässen

Die Pässe von Touristen, die in den Iran einreisen, werden künftig nicht mit Stempeln versehen. Das berichtet die Teheraner Nachrichtenagentur „Mehr News“ unter Berufung auf den Vizepräsidenten und Chef der nationalen Tourismus-Agentur, Ali-Asghar Munessan.

Solche Maßnahmen würden im Zusammenhang mit den Sanktionen ergriffen, die von den USA gegen den Iran verhängt worden seien. Damit wolle die iranische Führung die Tourismusbranche des Landes unterstützen und auch erreichen, dass bei den potenziellen Gästen keine Befürchtungen aufkommen.

Munessan selbst, das Industrie- und Handelsministerium sowie auch das Außenamt und die Polizei des Irans hätten dem Gesetzentwurf bereits zugestimmt. Nun solle es noch im iranischen Ministerrat erörtert werden, wird in der Meldung präzisiert.

„Die von der Migrationspolizei des Irans vorgelegte Statistik zeigt, dass die Zahl der ausländischen Gäste, die den Iran besucht haben, in den ersten vier Monaten dieses Jahres um 38 Prozent gestiegen ist. In derselben Zeit ist die Zahl der Touristen aus Europa leicht gesunken, was die Tätigkeit von Viersterne-und Fünfsternehotels beeinflusst hat“, zitiert die Agentur Munessan.

Der Staatsbeamte glaubt, dass dies eine zeitweilige Tendenz sei, die verschwinden werde, sobald der Iran die nötigen Maßnahmen getroffen haben werde.

Die 5+1 Staaten (UN-Vetostaaten und Deutschland) und der Iran hatten im Juli 2015 ein Abkommen erzielt. Der Iran verpflichtete sich, wesentliche Teile seines Atomprogramms zu beschränken. Im Gegenzug wurden Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen den Iran aufgehoben. Anfang Mai hatte der US-Präsident angekündigt, dass die USA aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran aussteigen würden. Donald Trump hatte die umfassenden Sanktionen gegen den Iran erneut veranlasst, welche vorher als Folge des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) ausgesetzt worden waren.

