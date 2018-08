Nach Putin-Besuch bei Kneissl-Hochzeit: Kiew brütet „schreckliche Rache“ an Wien aus

Auf seiner Facebook-Seite schrieb Kuchar, die Ukraine müsse „dringend Sanktionen“ gegen Österreich verhängen. Denn die Einladung des Präsidenten eines „Aggressor-Landes“ zur Hochzeit sei ein Zeichen der Freundschaft und der Billigung.

© Sputnik / Alexej Druschinin Kneissls Hochzeit: Putin spricht auch mit Bundeskanzler Kurz

Kuchar schlägt unter anderem vor, Kontrollen in Bezug auf alle österreichischen Unternehmen vorzunehmen, die in der Ukraine tätig sind, die österreichischen Unternehmen und die mit ihnen verbundenen Firmen aus allen Auktionen und Ausschreibungen „hinauszuwerfen“, Autos österreichischer Bürger „drei Mal am Tage“ zu stoppen und „auf Diebstahl zu überprüfen“, die Verträge über Rohstofflieferungen mit österreichischen bzw. mit den mit ihnen verbundenen Unternehmen aufzukündigen sowie Militärübungen in Transkarpatien „nach dem Szenario einer Fernunternehmung und einer Erstürmung der Hauptstadt Österreichs“ durchzuführen und „zufällig“ die Luftgrenzen Österreichs mit Kampfflugzeugen zu verletzen.

Laut Kuchar werde Österreich durch die Einladung Putins zur Hochzeit der Außenministerin „außerhalb des Nato-Rahmens“ gesetzt (Österreich ist aber gar kein Mitglied der Nordatlantischen Allianz – Anm. d. Red.).

© AP Photo / Ronald Zak Warum Putin bei Kneissls Hochzeit „bitter!“ rief

Nach Meinung des ukrainischen Journalisten wäre es angebracht, „fünf, ja lieber zehn Eimer Blut“ für die Hochzeit der österreichischen Außenamtschefin an die Botschaft Österreichs in Kiew zu übergeben.

In einem Kommentar zum Vorschlag Kuchars, die Luftgrenzen Österreichs „zufällig“ zu verletzten, schrieb der Politologe Wladimir Kornilow: „(…) Dieses Genie der strategischen Sichtweise hat wohl einmal mitbekommen, dass Lwiw einst Teil von Österreich-Ungarn war, und glaubt nun, dass zwischen der Ukraine und Österreich, irgendwo in Transkarpatien, die ukrainisch-österreichische Grenze versteckt ist, die die tapferen Piloten aus Lwiw regelmäßig mit besonderem Zynismus verletzen könnten.“

Die Ukraine und Österreich grenzen an die Slowakei und Ungarn, haben aber keine gemeinsame Grenze.

Wie der ukrainische Außenminister Pawel Klimkin zuvor gestand, habe ihn die Reise Putins zur Hochzeit der österreichischen Außenministerin betrübt.