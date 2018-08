Trump nennt Option, wenn Israels Premier Muhammed heißen wird

US-Präsident Donald Trump hat beim Treffen mit Jordaniens König Abdullah II. im Juni in Washington gescherzt, dass die Lösung des palästinensisch-israelischen Konfliktes dazu führen könnte, dass ein israelischer Premier in ein paar Jahren Muhammed heißen würde. Das berichte das Portal „Axios“ am Montag unter Verweis auf eigene Quellen.

Wie es heißt, hat König Abdullah II. bei einem Treffen mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian am 2. August in Jordanien an das Treffen mit Donald Trump im Juni im Weißen Haus in Washington und an den Sarkasmus des US-Präsidenten erinnert.

König Abdullah II. hat zu Trump gesagt, dass viele junge Palästinenser es vorziehen würden, in einem Staat mit Israelis zu leben und gleichgestellte Rechte zu haben, wie das Portal schreibt.

„Das Ergebnis davon wird sein, dass Israel seinen jüdischen Charakter verlieren wird“, zitiert das Portal König Abdullah II.

„Was Sie sagen, hat Sinn … Wenn das Szenario zur Gründung eines einheitlichen Staates in Erfüllung geht, wird Israels Premier in ein paar Jahren schon Muhammed heißen“, antwortete Trump scharfzüngig.

Wie das Portal weiter schreibt, hat Trump während des Treffens unter anderem bekräftigt, dass er nach wie vor der Erzielung des Friedens im Nahen Osten treu sei.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Dezember Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anerkannt und ein Dokument über die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem unterzeichnet.