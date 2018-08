Ukrainisches Konsulat in Kroatien mit Fehler im Namen eröffnet

In der kroatischen Stadt Split ist ein ukrainisches Honorarkonsulat eröffnet worden. Wie sich herausstellte, ist im Schild ein Grammatikfehler passiert – ausgerechnet beim Namen des Landes. Dies belegen vom Honorarkonsul der Ukraine in Kroatien Ivica Piric auf Facebook veröffentlichte Fotos.

Die Bilder zeigen, dass auf dem Schild am Eingang des Gebäudes das Wort „Ukraine“ in der falschen Deklination wiedergegeben wird und demzufolge „Honorarkonsulat die Ukraine in Kroatien“ geschrieben steht.

Der ukrainische Außenminister, Pawel Klimkin, der der Eröffnungszeremonie beiwohnte, veröffentlichte ebenfalls Aufnahmen mit dem Fehler via Twitter.

Сьогодні разом із нашими хорватськими друзями @AndrejPlenkovic та Marija Pejčinović Burić @MVEP_hr відкрили Почесне консульство України у Спліті, яке очолює справжній український патріот Івиця Пирич 🇭🇷🇺🇦 Засвідчую, гасло «Слава Україні!» хорвати вигукують щиро і завзято 😉! pic.twitter.com/qDQVdBGRAD — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 августа 2018 г.

An der Eröffnungszeremonie des Konsulats nahmen die Frau des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, Marina, der kroatische Ministerpräsident, Andrej Plenkovic, und der Bürgermeister von Split, Andro Krstulovic Opara, teil.