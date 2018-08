Experte: Darum wollen US-Bürger Verbesserung der Moskau-Washington-Beziehung

Der Umfrage zufolge befürworten 58 Prozent der Amerikaner eine Verbesserung der US-Beziehungen zu Russland anstelle der Verhängung von Sanktionen.

„Den einfachen in der Provinz lebenden Amerikanern ist die ganze ‚russische Einmischung‘ praktisch egal. Sie machen sich Gedanken über spezifische Fragen wie über den Zuwachs an Arbeitsplätzen, Gehaltserhöhungen und die Beteiligung an Arbeitsfragen. Einfache US-Bürger haben wenig Interesse an der Außenpolitik“, so Blochin.

© Sputnik / Alexej Agaryschew Sanktionen oder Diplomatie? Was US-Bürger von Beziehungen zu Russland halten

Blochin behauptet, dass es auf kurze Sicht schwierig sei, sich eine Verbesserung der russisch-amerikanischen Beziehungen auszumalen.

„Nach dem Treffen Trumps mit Putin gibt es einen positiven Moment – nämlich die Aktivierung und das Wachstum der Kontakte zwischen den USA und Russland sowie den Wunsch nach Diskussionen. Aber der Kongress blockiert Trump“, räumt der Experte ein.

