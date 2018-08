USA sperren russische Aktiva für Hunderte Millionen Dollar

Washington hat russische Aktiva im Wert von Hunderten Millionen Dollar in den USA gesperrt, teilte am Dienstag die stellvertretende US-Finanzministerin, Sigal Mandelker, mit.

„Die Handlungen des Finanzministeriums haben gravierende Folgen für die Finanzinteressen der betroffenen Personen und Unternehmen, darunter die Sperrung von russischen Aktiva im Wert von Hunderten Millionen Dollar in den USA“, so die Beamtin in einem Statement, das vor ihrem Auftritt im US-Kongress veröffentlicht wurde.

>>> Weitere Sputnik-Artikel: Microsoft wirft Russland Hacker-Angriff auf USA vor – Kreml reagiert

Im Ministerium ist Mandelker für Sanktionen zuständig und sagt vor dem Bankenausschuss des US-Senats zum Sanktionsdruck auf Russland aus.

Die USA haben unter verschiedenen Vorwänden mehrere Sanktionen gegen Russland verhängt. Ein Teil von ihnen wurde auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump eingeführt und können von ihm aufgehoben werden. Andere wurden gemäß dem CAATSA-Gesetz (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, über die Abwehr von US-Gegnern durch Sanktionen) verhängt und dürfen ohne Zusage des Kongresses nicht aufgehoben werden.

>>> Weitere Sputnik-Artikel: Mithilfe von Armata: Russland will USA bei Rüstungsexporten vom 1. Platz verdrängen

Moskau wies mehrmals auf die Kontraproduktivität der US-Sanktionen hin und bezeichnete sie als illegitim und nutzlos.