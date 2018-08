Nord Stream 2 verwirklichen – kein US-Vasall sein!

Das Projekt wird gewiss verwirklicht werden, ist sich der Russlandexperte sicher, da in dieser Frage Deutschland, Österreich und viele andere Länder Europas, vor allem ihre Geschäftswelt, den USA ein klares Nein sagen. „In dieser Etappe kann Deutschland auf die Gasleitung nicht verzichten, sonst würde es dadurch zugeben, Amerikas Vasall zu sein. Es steht sowieso in vieler Hinsicht hinter den USA zurück“, meint der Politologe; die USA würden uns führen, sie seien der Führer des Westens. „Aber in dieser Frage, um die das deutsche Unternehmertum so gerungen hat, kann Deutschland nicht nachgeben, ohne das Gesicht zu verlieren.“

>>Andere Sputnik-Artikel: Ergebnisse des Putin-Merkel-Gipfels? Kreml bricht das Schweigen

Alexander Rahr betonte, dass es sich dabei um ein gewinnorientiertes Projekt handelt. „Wir in Europa brauchen Gas. Außer Russland und Norwegen gibt es keine Bezugsquellen. Ob einst das amerikanische Flüssiggas dazukommt, weiß man nicht, genauso, ob sie zum Mond fliegen oder nicht. Mal sehen, nach wie viel Jahren dies geschieht.“

>>Andere Sputnik-Artikel: Putin-Merkel-Gipfel: USA feilen laut Medien schon an neuen Sanktionen