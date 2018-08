„Feinde behandeln USA besser als Verbündete” – Trump

US-Präsident Donald Trump äußerte am Dienstag vor Journalisten im Bundesstaat West Virginia, dass die Feinde der Vereinigten Staaten die USA besser als ihre Verbündeten behandeln würden. Der Sender C-Span übertrug die Rede live.

„Wir haben mit allen, nicht nur mit China, eine Einbahnstraße“, sagte Trump in Bezug auf Washingtons hohes Handelsdefizit mit Peking. „Unsere Feinde behandeln uns besser als unsere Verbündeten“, fügte er hinzu.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Bye-bye, US-Dollar? Wenn China, Russland und Co. in ihren Währungen handeln

© REUTERS / Leah Millis Trump deutet Ende der Russland-Sanktionen an

Zuvor hatte der Staatschef der Vereinigten Staaten wiederholt erklärt, er finde das Handelsdefizit mit China schlimm. Am 15. Juni hatte Trump Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von circa 50 Milliarden US-Dollar angekündigt. Als Reaktion darauf gab Peking Vergeltungszölle in gleicher finanzieller Höhe gegen Washington bekannt.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Trump: „USA wurden dank Zolltarifen aufgebaut“