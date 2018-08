Poroschenko beklagt sich über große Unterstützung für Putin – Experte erklärt, warum

„Es gibt hier zwei Komponenten: Einerseits versucht Poroschenko, dem patriotisch gestimmten Teil der Gesellschaft zu gefallen und sich als Anführer dieses Teils zu verhalten, als ein unversöhnlicher Falke der Konfrontation mit Russland. Andererseits ist es eine bestimmte innere Botschaft“, sagte der Experte.

© Sputnik / Michail Markiw Gericht befiehlt Ermittlung zu möglichem Staatsverrat durch Poroschenko

Vor kurzem habe sich der Präsident an den Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine gewandt, um den Plan für den Kampf gegen die Einmischung Russlands in die ukrainische Wahl 2019 zu erarbeiten – das sei eine Entwicklung des Themas zum Kampf gegen die fünfte Kolonne, der jede oppositionelle Meinung in der Ukraine zugeschrieben werden könne, so Bortnik.

Zuvor hatte Poroschenko erklärt, er sei schockiert, wie viele ukrainische Politiker Wladimir Putin unterstützen würden, und betont, einige von ihnen seien so mit dem innenpolitischen Kampf beschäftigt, dass sie Stellungnahmen Moskaus über den Konflikt im Donbass nachsprechen würden, ohne sich darüber viele Gedanken zu machen.