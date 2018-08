US-Sanktionen können Russlands politischen Kurs nicht beeinflussen – Moskau

„Wir besprechen die Bedingungen für die Aufhebung der US-Sanktionen prinzipiell nicht. Diese ideologisierte und durch antirussische Herangehensweise gekennzeichnete Konstruktion finden wir höchst künstlich. Sie hat mit der Richtlinie der internationalen Politik Russlands nichts zu tun“, sagte der Vizeminister.

Bereits jetzt sei klar, dass die USA auch weiter Sanktionen verhängen würden, unabhängig von Moskaus Handlungen. „Wir haben 56 Sanktionsrunden erlebt. Eine weitere folgt. Das beeinflusst unsere Politik nicht. Die Position Russlands in der Welt wird stärker. Die Ziele der US-Sanktionspolitik sind für uns klar und werden uns nicht zum Kurswechsel zwingen.“

Während der Gespräche werde die russische Seite die „Fehlbarkeit, Unlogik und Aussichtslosigkeit der US-Sanktionspolitik als Methode außenpolitischer Tätigkeit“ erklären. „Wir haben keine amerikanischen Bedingungen, Quasibedingungen, Vorwände, Kriterien und so weiter besprochen und werden sie auch nicht besprechen. Sie sollen das bei sich zuhause durchkauen und weiter in ihrem Kreis, auf dem Kapitol, wo auch immer besprechen.“

Am 23. August findet in Genf ein Treffen zwischen dem Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, und US-Sicherheitsberater John Bolton statt. Die am 22. August eingeführten US-Sanktionen beinhalten Beschränkungen für Exporte nach Russland und Finanztransaktionen. Sie bedeuten ein Verbot der Lieferung unter anderem von Elektronik, Materialien, Öl- und Gasausrüstung an russische Staatsunternehmen in der ersten Phase sowie eine fast vollständige Handelssperre und ein Verbot von Flügen von Aeroflot in die USA in der zweiten.