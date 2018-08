Trump will Chinas Wirtschaftaufschwung gebremst haben – Agentur

Trump zufolge nimmt Chinas Markt einen „Abstieg“. „Als ich kam, bewegten wir uns in einer bestimmten Richtung, die China erlaubt hätte, in einer sehr kurzen Zeit größer als wir zu werden. Das wird nicht mehr passieren“, zitiert die Agentur den Präsidenten.

>>> Mehr zum Thema: Experte: Wie USA ihren Status der Wirtschaftssupermacht verteidigen

© REUTERS / Damir Sagolj 1,2-Billionen-Dollar-Waffe: So könnte China die US-Wirtschaft crashen lassen

Er habe zwar eine „enorme Achtung“ vor dem Land und wolle „sein Freund sein“. „Wir mussten jedoch Sachen machen, die wir machen mussten.“

Zuvor hatten die USA die Entscheidung getroffen, am 23. August Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Einfuhren im Volumen von 16 Milliarden Dollar zu verhängen. Als Gegenmaßnahme hatte das chinesische Handelsministerium am 8. August die Einführung von Abgaben auf US-Importe im Volumen von 16 Milliarden Dollar angekündigt.