Nach diplomatischer Krise: Tsipras will Beziehungen zu Moskau wiederherstellen

„Tsipras glaubt, dass was passiert sei, sei bereits passiert. Wir müssen es in der Vergangenheit lassen. Wir müssen die Beziehungen zu Russland wiederherstellen, das Geschehene vergessen und in unseren Beziehungen nach vorne gehen. Griechenlands Ministerpräsident will vor Jahresende Moskau besuchen“, so die Quelle.

Demnach würde Tsipras gerne mit dem russischen Staatschef, Wladimir Putin, telefonieren. Das Gespräch könne in den nächsten zehn Tagen stattfinden.

Die zweite Quelle in den griechischen Regierungskreisen offenbarte gegenüber Sputnik, die Regierung sei sicher, der griechische Ministerpräsident werde im November nach Russland kommen. Die griechische Öffentlichkeit spreche sich außerdem in überwältigender Mehrheit für eine Verbesserung der Beziehungen mit Russland aus und sei mit der Tatsache unzufrieden, dass es eine Krise gegeben habe.

Beiden Quellen zufolge rechnet Athen damit, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow im Herbst einen Griechenland-Besuch absolvieren wird.

Am 11. Juli hatte Griechenland zwei russische Diplomaten des Landes verwiesen – mit der Begründung, diese hätten Versuche zur Unterhöhlung der nationalen Sicherheit Griechenlands unternommen. Moskau antwortete ebenfalls mit der Ausweisung von zwei griechischen Diplomaten, was Athen als „Willkür und Rache“ bezeichnete.