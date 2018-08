Richtung Hmeimim gestartet: 45 Drohnen von russischen Militärs abgeschossen – Moskau

In der letzten Zeit haben russische Militärs 45 Drohnen abgeschossen, die aus dem syrischen Idlib gestartet worden waren und versucht hatten, den Militärstützpunkt in Hmeimim anzugreifen. Dies teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag mit.