Nach Angaben des russischen Außenministeriums liefern nicht identifizierte Hubschrauber regelmäßig Waffen an die Taliban und den IS* in Afghanistan.

Laut Maria Sacharowa, der Sprecherin des russischen Außenministeriums, liefern unidentifizierte Hubschrauber regelmäßig Waffen an die Taliban und den IS* in Afghanistan. Das teilte sie bei dem wöchentlichen Briefing in Moskau am Donnerstag mit.

„Ich würde gerne über die unidentifizierten Hubschrauber sprechen, die den Extremisten in Nordafghanistan helfen. Wir machen erneut auf die nicht identifizierten Hubschrauberflüge im Norden Afghanistans aufmerksam. Sie liefern Waffen und Munition an Mitglieder des IS* sowie an diejenigen Taliban, die mit dieser Terrororganisation zusammenarbeiten“, sagte Sacharowa wörtlich.

Bedrückend sei in diesem Zusammenhang, dass diese Vorgänge keine Reaktion seitens der Regierung Afghanistans oder der Befehlshaber der Nato finden würden.

Laut Sacharowa verfolgt Moskau diese Aktionen genau, da sie in unmittelbarer Grenze zu dem Territorium des GUS-Staaten stattfinden würden.

„Die Frage stellt sich, wer hinter diesen Flügen steckt, wer die Terroristen bewaffnet und ihnen heimlich beim Aufbau von Vorposten in der Nähe der südlichen Grenze der GUS-Staaten hilft, und auch warum dies alles im Luftraum Afghanistans stattfindet, der unter der Kontrolle des NATO-Kommandos steht“, so die Ministeriumssprecherin weiter.

Bereits zuvor hatte der russische Botschafter in Kabul, Alexander Mantytsky auf die „nicht identifizierten“ Hubschrauber hingewiesen, die über dem Territorium Afghanistans geflogen seien und nach Angaben von Lokalpolitikern Terroristen, darunter auch aus der Terrorgruppe „Islamischer Staat“, transportiert und mit Lebensmitteln und Munition versorgt hätten.

* IS — eine in Russland verbotene Terrororganisation