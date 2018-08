Syrien-Regelung: Putin spricht von wesentlichen Fortschritten

„Dank der Bemühungen unserer Länder, dank der Einbeziehung anderer interessierter Seiten, ich meine unter anderem den Iran, dank unserer Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten konnten wir wesentliche Fortschritte bei der Regelung der syrischen Krise machen“, sagte Putin bei dem Treffen.

Russland, die Türkei und der Iran nehmen gemeinsam an dem sogenannten Astana-Format zur Syrien-Regelung teil. Die zehnte Gesprächsrunde in diesem Format hatte am 30. und 31. Juli in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi stattgefunden, daran nahm auch der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, teil. Die USA verzichteten zwar auf ihre Teilnahme an den Gesprächen im Astana-Format, wollen jedoch weiterhin mit Russland in Bezug auf Syrien unter der UN-Schirmherrschaft kooperieren.