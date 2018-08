„Reaktivierte Zweite US-Flotte droht russischen Seeversorgungsleitungen“ – Politiker

Zuvor hatte der Admiral und Chef der Marineoperationen der US-Seestreitkräfte, John M. Richardson, bei einer feierlichen Zeremonie auf dem Marinestützpunkt in Norfolk im Bundesstaat Virginia erklärt, die USA hätten ihre Zweite Flotte reaktiviert, die Russland im Nordatlantik eindämmen solle.

„Der Nordatlantik umfasst auch die Arktis und anschließende Gebiete. Die Wiederbelebung dieser Flotte stellt eine Bedrohung für unsere nördlichen Seeversorgungsleitungen dar“, sagte der Politiker.

In diesem Zusammenhang werde Russland als Antwort auf die Reaktivierung dieser US-Flotte bestimmte angemessene Schritte unternehmen.

„Jede Aktion ruft eine Gegenreaktion hervor und hier sind bestimmte adäquate Schritte erforderlich. Ich kann sie nicht nennen, aber die quantitativen und qualitativen Eigenschaften der russischen Nordflotte werden unter Berücksichtigung der Verstärkung der USA in der Arktis so entwickelt, dass sie die Sicherheit Russlands in dieser Richtung gewährleisten“, unterstrich Kondratjew.