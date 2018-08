Darum holt Kiew seine Schiffe von der Krim nicht zurück – Vize-Admiral

Gajduk betonte, die auf der Halbinsel verbliebene Flotte sei zu etwa 70 Prozent mit russischer Ausrüstung ausgestattet. Er unterstrich auch, dass die westlichen Partner keinen Druck auf Moskau auszuüben würden, wenn die Ukraine die Schiffe zurückholen würde.

© AP Photo / Andrew Lubimov Ukrainischer Marine-Chef warnt vor „Point of no Return“

„Wenn wir diese Schiffe nehmen, verlieren wir Argumente in den internationalen Institutionen, bei denen wir Klagen eingereicht hatten. Die internationalen Institutionen werden sagen: ‚Sie haben sich doch miteinander geeinigt und die Schiffe zurückgeholt, es gibt doch keine Probleme“, sagte Gajduk gegenüber „112 Ukraina“.

Im Januar hatte sich der russische Präsident Wladimir Putin bereit erklärt, dutzende auf der Krim stationierte ukrainische Kriegsschiffe und Kampfjets an Kiew zurückzugeben. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Kiew solle diesen Vorschlag als offiziell betrachten.

Der ukrainische Außenminister Pawel Klimkin sagte, Kiew habe keine offizielle Note mit dem Vorschlag über die Rückgabe der auf der Krim stationierten ukrainischen Kriegsschiffe und Kampfjets an die Ukraine erhalten. Die Ukraine werde nichts unternehmen, was ihre politische oder Rechtsposition schwächen könnte. Der stellvertretende Sekretär des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung der Ukraine, Michail Kowal, erklärte, Kiew verlange von Moskau, die auf der Krim zurückgelassenen Schiffe in einem reparierten Zustand an die Ukraine zurückzugeben.