Verteidigungsamt berichtet über Kampferfahrungen russischer Fallschirmjäger in Syrien

Russische Militärs haben laut dem Verteidigungsministerium ein Absetzen von hunderten Güterplattformen in den schwer zugänglichen Gebieten Syriens ausgeführt.

„Wir verfügen über Kampferfahrungen beim Absetzen von Güterplattformen in Syrien. Es wurden mehr als 400 Plattformen mit Munition, Medikamenten und Nahrungsmitteln in den schwer zugänglichen Gebieten Syriens abgesetzt“, sagte der Befehlshaber der russischen Luftlandetruppen, Andrej Serdjukow, am Samstag gegenüber der Zeitung „Krasnaja Swesda“ im Rahmen des internationalen militärtechnischen Forums „Army 2018“ bei Moskau.

Laut Serdjukow haben russische Fallschirmjäger die Operationen zum Absetzen von Gütern per Fallschirm nicht nur im Interesse der syrischen Militärs, sondern auch der Ortsbewohner durchgeführt.